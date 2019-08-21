بعد القفزة الجنونية.. أسعار الذهب ترتفع من جديد في مصر

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء 21 أغسطس، بقيمة جنيهين.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الأسبوع الماضي، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 700 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأربعاء كالتالي:
عيار 18 بـ 596 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 695 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 794 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5560 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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