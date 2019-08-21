شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرج» تتوقع خفض التصنيف السيادي اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «بلومبيرج» في تقرير لها، إنها تتوقع أن تقدم وكالة ستاندرد آند بورز، خلال أيام، على خفض التصنيف الائتماني السيادي للبنان، الأمر الذي سيدرج سنداتها تحت بند «قابلية عدم السداد»، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة، وذلك وفقاً لبيانات أوردها «جولدمان ساكس». وأضاف التقرير أن التصنيف الحالي يظهر أن النظرة المستقبلية للبنان سلبية، ومن المتوقع أن تمنحها الوكالة تصنيفاً أقل بست درجات من المستوى الاستثماري.

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