غابة ذكية لـ «لاتفيا» في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

كشفت لاتفيا عن جناحها المشارك في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والذي تدور فكرته حول غابة ذكية صناعية مصنوعة من سلاسل البيانو، مما يولد حواراً وتفاعلاً بين عناصر الجناح والزائرين، ويعتبر الجناح تجربة صوتية عبارة عن أصوات موسيقية مفيدة، توفر تجربة غامرة وحساسة في الطبيعة اللاتفية، وتتمتع الغابة الذكية بأسلوب إنساني للغاية، حيث تصور المستقبل الخيري من خلال مشروع مشترك بين العقول الإبداعية والتكنولوجيا والطبيعة في مبنى فريد من نوعه.

كما تقود الغابة الذكية الزوار إلى عالمها الخلاب من طبيعة لاتفيا وثقافتها وتقنياتها وتتحدث إليهم من خلال الصوت والخبرة، إنها تتحدى الزوار للمشاركة في خلق صوت العالم المشترك والمبتكر والإنساني في المستقبل، والجناح هو أداة ومنظر طبيعي للصوت والهوية اللاتفية، ومجهز بذكاء اصطناعي، بمجرد أن يصدر الزائر صوتاً تستجيب الغابة، ويمكن أن يحدث تفاعل الغابة والإنسان أيضاً عبر تطبيق تم إنشاؤه خصيصاً على الهاتف الذكي.

ويؤدي مسار الجناح إلى قصص حول الطبيعة اللاتفية والثقافة والتقنيات والبنية التحتية والابتكارات، وتأخذ الغابة الزائر في رحلة من القيم الأساسية إلى تقنيات المستقبل، من أرضية الغابة إلى قمم الأشجار، وقد تم تصميم الجناح من قبل شركة

«Malitis Architects».

يتم التحكم في 88 من قضبان الألمنيوم من قبل الزوار و88 سلسلة أخرى يتم التحكم فيها من قبل جهاز الكمبيوتر، بمعنى آخر، بعض الأوتار لها صدى عند تنشيطها، والبعض الآخر يستجيب بطريقة معينة للزوار من بعيد، وتعد الغابة الصوتية أداة في حد ذاتها، حيث يمكن للناس سماع الموسيقى في منظر طبيعي لاتفي، ويرحب مسار خشبي بالزوار ويقودهم نحو الجزء العلوي وجوهر هذا الجناح.