شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد حاول السهم مؤخراً الارتفاع لتعويض بعضاً من خسائره وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 26.89 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 22.60 إلى 31.17) ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 25.87 الذي يمثل نسبة 61.8% منها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط