مايكروسوفت محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 20-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وأخيراً في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه.
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 141.50 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 131.30 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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