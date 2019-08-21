شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر اللايتكوين بسلبية طفيفة في طريقه لاختبار مستوى 70.00 الذي يمثّل هدفنا الأول، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى والاندفاع نحو 52.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 84.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط