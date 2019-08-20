2800 طالب يستفيدون من «مخيم تنظيم الاتصالات للابتكار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فعاليات «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار» الذي نظمته على مستوى جميع إمارات الدولة بمشاركة نحو 2800 طالب وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وهدف المخيم هذا العام إلى دعم ثقافة الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وتحفيز الأجيال اليافعة على ريادة الأعمال، وإيجاد الحلول الابتكارية، واستشراف المستقبل بما يتوافق مع توجه الدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي نظمتها إدارة المخيم.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن المخيم عكس الدور المجتمعي للهيئة وإيمانها بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وتنتهي به، وإن التركيز على جيل الشباب الإماراتي يعد أولوية إذا أردنا العمل على تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي والابتكار بين الطلبة عموماً في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وركزت أنشطة المخيم على 3 محاور رئيسية هي: مسار الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات ومسار الروبوتات، وإنترنت الأشياء ومسار الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في تقنية المعلومات، وتنبع أهمية هذه المسارات من كونها تعكس صورة حية عن المستقبل في ضوء التحولات الكبرى، ولا سيما الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت تخلق مفاهيم جديدة حول المهارات والوظائف، وريادة الأعمال. (وام)