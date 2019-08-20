شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أعداد مشتركي الصناديق العقارية المتداولة 13.3 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 40 دقيقة - 8:20 صباحًا, 20 أغسطس 2019 م
المناطق - الرياض
تراجع عدد المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني 2019، بنسبة 13.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وبحسب “الاقتصادية” بلغ عدد المشتركين بنهاية الفترة نحو 129.57 ألف مشترك مقارنة بنحو 149.4 ألف مشترك خلال الربع الأول، وذلك بفارق 19.8 ألف مشترك.
وشهدت أعداد المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة نموا متواصلا منذ انطلاقتها، خاصة خلال عام 2018 والذي واكبه زيادة قي عدد الصناديق العقارية المتداولة.
وأنهت الصناديق العقارية عام 2018 بنحو 149.4 ألف مشترك وهو أعلى رقم من حيث أعداد المشتركين، فيما كان عدد المشتركين بنهاية 2017 نحو 21.9 ألف مشترك، وبذلك تضاعفت أعداد المشتركين حينها باكثرمن أربعة أضعاف، وذلك تزامنا مع زيادة عدد الصناديق المتداولة.
ولم تسجل الصناديق العقارية المتداولة زيادة في عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019، مقارنة بالربع السابق له، ليقف عددها عند نحو 17 صندوقا متداولا.
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