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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -19-8-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لإغلاقات سلبية دون المقاومة المتمركزة عند 2.6200 ليحافظ بذلك على استقراره السلبي, لذلك سنبقى بانتظار تشكيل السعر لتداولات سلبية ليستهدف بذلك مستويات سلبية متعددة بدأ من 2.5500 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 2.4660.
نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليدعم بذلك الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي إضافي وليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية المنتظرة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.5500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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