الاقتصاد

سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -19-8-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -19-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لإغلاقات سلبية دون المقاومة المتمركزة عند 2.6200 ليحافظ بذلك على استقراره السلبي, لذلك سنبقى بانتظار تشكيل السعر لتداولات سلبية ليستهدف بذلك مستويات سلبية متعددة بدأ من 2.5500 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 2.4660.

 

نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليدعم بذلك الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي إضافي وليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية المنتظرة سابقا.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.5500

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -19-8-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا