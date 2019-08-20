اليورو مقابل الين يحتاج للعزم الايجابي- تحليل - 19-8-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج بتقديمه لإغلاقات إيجابية متعددة فوق دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 117.20 عن استعداده لتشكيل ارتدادات تصحيحية قوية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي ليعزز ذلك محاولات الوصول نحو مستوى 119.00 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر عند 121.05 وليشكل بدوره المحطة الثانية للميل التصحيحي الصاعد.
نود التنويه مجددا إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد لنتوقع بذلك استئنافه للهجوم السلبي وليتكبد بذلك المزيد من الخسائر بوصوله نحو 116.60 و 114.85 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.20 و 119.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الرئيسي
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