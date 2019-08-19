شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يغلق مرتفعا وآمال التحفيز تهدئ مخاوف الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين فيما ساهمت مؤشرات علي تحرك البنوك المركزية حول العالم لتبني خطوات لدعم الاقتصادات في تخفيف المخاوف الآنية من ركود عالمي.

ولكن التعاملات كانت محدودة إلى حد ما مع استمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفي إثارة قلق المتعاملين.

وصعد المؤشر نيكي 0.7 % إلى 20563.16 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1494.33 نقطة.

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وقال تاكاشي هيروكي الخبير في مونكس سيكيورتيز "تحسن العوامل الخارجية عزز الأسهم اليابانية اليوم ولكن التداولات كان ضعيفة جدا".

وظلت حجم التداولات في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو ضعيفا عند 1.54 تريليون ين وهو الأدنى في ستة أسابيع ويقل كثيرا عن المتوسط اليومي البالغ 2.33 تريليون في العام المنصرم.

وتعافت أسهم البنوك التي تضررت الأسبوع الماضي جراء انخفاض حاد لعائدات السندات.

وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.3% وارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.8%.