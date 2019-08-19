شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 19-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 19-8-2019، حيث سجل سعر الريال استقراراً عند 4.38 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.40 جنيه للشراء. 4.44 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.38 جنيه للشراء. 4.43 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.38 جنيه للشراء. Advertisements 4.43 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.34 جنيه للشراء. 4.47 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.37 جنيه للشراء. 4.43 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.39 جنيه للشراء. 4.43 جنيه للبيع.

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