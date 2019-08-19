شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.331 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.315 درهم كمستوى اول ثم 0.35 درهم كمستوى ثان، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.32 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط