شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تفضل مصر الاستيراد منها.. أبرزها الصين بواردات 4 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإجمالى تجاوزت قيمته 10.3 مليار دولار، استوردت مصر عشرات السلع والمنتجات من 5 دول مختلفة، خلال الفترة من يناير – أبريل 2019، حيث تعد تلك الدول من أكبر الدول التى تفضل مصر الاستيراد منها.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تمثلت أهم الدول الموردة لمصر خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى فى "الصين، أمريكا، السعودية، تركيا، ألمانيا"، وجاءت الصين فى المركز الأول من بين الدول الخمس كأكبر دولة تستورد مصر منها، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة من يناير - أبريل 2019.

شكلت واردات مصر من الدول الخمس المذكورة نسبة 39.5% من إجمالى وارداتها فى الفترة من يناير – أبريل 2019، والتى بلغت قيمتها نحو 26.2 مليار دولار، ومقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، ارتفعت واردات مصر سواء كقيمة إجمالية أو من الدول المذكورة عالياً.

بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير – أبريل 2018، نحو 25.2 مليار دولار، مرتفعة إلى 26.2 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الحالى، كما هو مذكور عالياً، أما وارداتها من أكبر 5 دول بالعالم، فارتفعت من 9 مليارات دولار فى الـ4 أشهر الأولى من 2018، إلى 10.3 مليار دولار فى الـ 4 أشهر الأولى من 2019 بزيادة 15% تقريبا.

وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاءت واردات مصر من كل دولة من الدول الخمس المذكورة خلال الفترة من يناير – أبريل 2019، كالتالى:

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بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 4 مليارات دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من الصين فى: "الآلات والأجهزة الكهربائية، البلاستيك، مصنوعات من حديد".

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 1.8 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من أمريكا فى "الحبوب والأثمار والنباتات الطبية، آلات، وقود وزيوت معدنية، لحوم".

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 1.9 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من السعودية فى: "وقود وزيوت معدنية، ورق، بلاستيك، مواد كيماوية عضوية".

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 1.1 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من روسيا فى: "حديد وصلب، وقود وزيوت معدنية، سيارات ودراجات، مصنوعات من حديد أو فولاذ".

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 1.3 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من ألمانيا فى: "آلات وأجهزة كهربائية، مراجل وأجهزة آلية، سيارات وجرارات، منتجات صيدلة، بلاستيك ومصنوعاته".