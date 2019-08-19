شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لعقدة الخواجة.. "الاتصالات" ترفع شعار دعم التصنيع المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركيز كبير من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ استراتيجية صناعة الإلكترونيات، حيث قامت الوزارة بعمل مباحثات موسعة وإبرام اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، إضافة إلى مباحثات أخرى بمجال الذكاء الاصطناعى، على هامش منتدى الإبداع فى شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS والذى عقد فى الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2019.

وتحت عنوان مصر بلد الفرص التقى وفد وزارة الاتصالات مسئولين عن مجموعة شركات صينية تعمل فى مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية؛ تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعى فى مصر من خلال تحالف يضم عدد من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة فى مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية ومنها شاشات التليفزيون، وهواتف المحمول، والتابلت، بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعى نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.

كما بحث الوفد الفرص الاستثمارية لإحدى الشركات الصينية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما تم بحث التعاون مع الشركة الصينية فى مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا، وكذلك إمكانية التعاون بين الشركة الصينية والشركات المصرية المحلية، حيث تعد مصر تعد سوقا واعدا للشركة ونقطة انطلاق الى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنفذ وزارة الاتصالات المبادرة الرئاسية لدعم التصنيع المحلى بمصر "مصر تصنع الإلكترونيات"، واتخذت الوزارة عدة خطوات فى هذا الشأن، كان أبرزها توفير البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية، إضافة إلى المناطق الصناعية على مستوى الدولة، ووضع حوافز بقانون الاستثمار لدعم التصنيع المحلى.

وتتميز مصر بضخامة السوق وحوافز قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى وجود تجارب ناجحة للتصنيع المحلى لشركات عالمية فى مجال الشاشات التليفزيونية بمصر، وقدرتها على التصدير للأسواق المجاورة سواء الخليجية أو الأفريقية، والتى نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.

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وتخوض وزارة الاتصالات محادثات مع شركات عالمية لتصنيع التابلت المدرسى فى مصر فى سوق ضخم حيث كانت الوزارة قد وزعت نحو 700 ألف جهاز تابلت على طلبة أولى ثانوى خلال العام الحالى وتسعى لتوطين تصنيع التابلت فى مصر بمكون محلى يصل إلى 50%.

وتركز استراتيجية الوزارة على مجموعة من المنتجات الواعدة يتصدرهم "الموبايل" و"التابلت" والإلكترونيات التى تعمل بمجال الطاقة مثل العدادات الذكية أو الرقمية وبها نسبة تصنيع فى مصر وسوق كبير للغاية، بالإضافة إلى اللمبات الليد الموفرة للطاقة، وأنظمة الطاقة الشمسية.

وأطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، دعوة تنافسية لإدارة ثلاث مجمعات متكاملة لإبداع الإلكترونيات، لأول مرة بعد الانتهاء من إنشائها، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وانتهت الهيئة من إنشاء 3 مجمعات متكاملة لإبداع الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط والقرية الذكية بالقاهرة، وكل مجمع يحتوى على ثلاث معامل، الأول متخصص فى إنترنت الأشياء والثانى فى تصنيع البوردات الإلكترونية، والثالث متخصص فى تصنيع النماذج الأولية.

وتتجه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإطلاق مناقصة لتدريب جهات التصنيع على الثورة الصناعية الرابعة، لمعرفة الفجوة بين ممارسة التصنيع فى مصر والجيل الصناعى الرابع، وبناء على هذا الأمر ستقوم الهيئة بعمل مشروعات لتقليص الفجوة وتحسين عمليات تصنيع الإلكترونيات فى مصر.