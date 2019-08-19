الأسهم تجنح للاستقرار وسط سيولة هزيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

استهلت أسواق الأسهم تداولات الأسبوع، على تباين أداء المؤشرات العامة التي غلب عليها الاستقرار، من خلال ارتفاع هامشي لسوق دبي المالي بنسبة 0.04%، مدعوماً بسهمي «داماك» و«إعمار للتطوير»، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة 0.31%، متأثراً بالبنوك القيادية مثل «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري».

سيطر الترقب على تداولات المستثمرين، مع استمرار مراقبة الأسواق العالمية التي نزفت خلال جلسات الأسبوع الماضي، إلى جانب بقاء المستثمرين المحليين في إجازاتهم الصيفية، الأمر الذي أدى إلى ضعف حركة المؤشرات العامة، واستقرارها المتباين.

وانعكست تحركات المستثمرين الهادئة على أحجام التداول في السوقين التي تراجعت بأكثر من النصف، حيث بلغت السيولة نحو 176.1 مليون درهم، منها 88.3 مليون درهم في دبي، و87.8 مليون درهم في أبوظبي، كما تراجعت الكميات المتداولة إلى 155.3 مليون سهم، منها 87.8 مليون في دبي، 67.5 مليون في أبوظبي.

سوق دبي المالي

بعد جلسة تذبذب، استقر مؤشر سوق دبي المالي، في المنطقة الخضراء، بعدما فشل في المحافظة على ارتفاعه فوق مستوى 2800، لكنه أغلق فوق مستوى الجلسة التي سبقتها عند 2797 نقطة، بارتفاع طفيف بلغ 0.04%، بزيادة 1.2 نقطة فقط، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية التي شكلت عناصر دفع ومقاومة للمؤشر، وسط سيولة ضعيفة جداً.

وارتفع مؤشر العقار 0.36%، مع ارتفاع «داماك العقارية» 1.83% إلى 0.944 درهم، بتداول 5.2 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع «إعمار للتطوير» الذي ارتفع للمرة الأولى في 4 جلسات، بنسبة 3.63% إلى 4.28 درهم، فضلاً عن ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.29% و«أرابتك» 2.45%، وذلك رغماً عن استقرار «إعمار العقارية» دون تغير، بتداول 12.3 مليون درهم، وتراجع «إعمار مولز» 1.04%، و«ديار» 0.61%.

وتراجع مؤشر البنوك 0.36%، متأثراً بتراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.43% إلى 11.55 درهم، إلى جانب تراجع «دبي الإسلامي» 0.39% إلى 5.12 درهم، بتداول 18.2 مليون درهم، بينما ارتفع «جي إف إتش المالية» 0.57% إلى 0.883 درهم، بتداول 11.4 مليون درهم، و«مصرف عجمان» 0.94% إلى 0.969 درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.39%، مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.45% إلى 0.907 درهم، و«شعاع كابيتال» 1.04% إلى 0.970 درهم، مع تراجع أسهم الإدراج المزدوج في القطاع.

وارتفع مؤشر الاتصالات 1.27%، بدعم من ارتفاع سهم «دو» بنفس النسبة إلى 5.6 درهم. وتباين إغلاق سهمي الخدمات، مع ارتفاع «أمانات» 2.22%، وتراجع «تبريد» 1.71%.

وانخفض مؤشر النقل 0.30%، متأثراً بتراجع «الخليج للملاحة» 0.51% إلى 0.785 درهم، و«أرامكس» 0.48% إلى 4.13 درهم.

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سوق أبوظبي للأوراق المالية

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.31% إلى 5039.12 نقطة، بضغوط من تراجع «البنوك» 0.65% و«العقار» 0.70%، متجاهلاً ارتفاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 0.79% و«الاتصالات» 0.62%. وتراجع السوق بشكل رئيسي من ضغوط انخفاض «أبوظبي الأول» 0.79% إلى 15 درهم، بعدما شهد تداولات بقيمة 11.8 مليون درهم، إضافة إلى تراجع «أبوظبي التجاري» 0.24% إلى 8.29 درهم، فيما تصدر «الشارقة الإسلامي»، الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 13.3 مليون درهم، مرتفعاً 2.56% إلى 1.2 درهم. وارتفع سهم «مجموعة اتصالات» 0.62% إلى 16.2 درهم، بتداول 4 ملايين درهم، الأمر الذي خفف من تأثير تراجع الأسهم القيادية الأخرى.

وانخفض سهم «الدار العقارية» 0.90% إلى 2.19 درهم، بتداول 8 ملايين درهم، بينما ارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» 2.25% إلى 0.46 درهم. وانخفض سهم «العالمية القابضة» 0.45% إلى 2.21 درهم، بعدما شهد سيولة بنحو 6.5 مليون درهم. وفي قطاع الاستثمار، ارتفع سهم «إشراق للاستثمار» 1.23% إلى 0.41 درهم، كما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.63% إلى 0.96 درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداولات حسب الجنسيات في السوقين، تبايناً واضحاً في توجهات المستثمرين، بعدما سجل الأجانب غير العرب محصلة بيع في دبي ب 4.4 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي ب 8.4 مليون درهم، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 36.8 مليون درهم، ومبيعاتهم بنحو 32.8 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة شرائية في دبي ب 2.5 مليون درهم، ومحصلة بيعية في أبوظبي ب 789 ألف درهم، وبلغت مشترياتهم في السوقين 15.5 مليون درهم، ومبيعاتهم 13.7 مليون درهم.

كما سجل الخليجيون محصلة بيع في دبي ب 9.8 مليون درهم في دبي، و 1.4 مليون درهم، كمحصلة شراء في أبوظبي.

وسجل المواطنون محصلة شراء في دبي ب 11.7 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي ب 9 ملايين درهم، حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 114.4 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 111.78 مليون درهم. وتباينت أيضاً توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة بيع في دبي ب 7.16 مليون درهم، و 6.7 مليون درهم، كمحصلة شراء في أبوظبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 80.2 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 80.6 مليون درهم.