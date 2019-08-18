شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة الكويت بنسب محدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 18:40

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) ارتفاعاً في معدلات الأداء مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تراجع بنسب محدودة، إذ هبط مؤشر السوق الأول الى 6572 نقطة مسجلاً أكبر خسارة نسبتها 1.69 في المئة، وهبط مؤشر السوق العام 1.49 في تعادل 91 نقطة الى 5984 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أقل خسارة 0.93 في المئة الى 4831 نقطة.



وصاحب ذلك ارتفاع في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 8.3 في المئة الى 36 مليون دينار في مقابل 33 مليوناً لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 7039 صفقة بزيادة 8 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 5 في المئة الى 179 مليون سهم في مقابل 171 مليوناً.

وواصل سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 7.8 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 2.18 في المئة الى 763 فلساً، من تداول 10.2 مليون سهم، نفذت من خلال 588 صفقة، تلاه سهم زين بسيولة 6.1 مليون دينار من تداول 10.7 مليون سهم تراجع سعره خلالها 3.1 في المئة الى 562 فلساً.

وحقق سهم برقان أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره 5.44 في المئة، هبوطاً إلى 330 فلساً، من تداول 5.88 مليون سهم، قيمتها 1.98 مليون دينار، جاءت من خلال 336 صفقة.