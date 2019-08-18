أكبر حالة تذبذب سعري.. ننشر أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأحد 18 أغسطس، بعدما تراجعت أول أمس 3 جنيهات.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الخميس الماضي، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 700 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، انخفض السعر العالمي بشكل طفيف، إذ سجلت أوقية الذهب 1514 دولارا بعد تجاوزها 1520 دولارا.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأحد كالتالي:

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عيار 18 بـ 597 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 697 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 796 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5576 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.