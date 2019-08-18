شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 0.23% خاسرا 20.07 نقطة ليصل إلى مستوى 8530.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% رابحا 11.76 نقطة ليصل إلى مستوى 3981.75 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 37.7 مليون سهم بقيمة 801 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 87 شركة. Advertisements وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، تلاه قطاعى الاتصالات والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%. وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.98%، ثم أميانتيت بنسبة 4.65%، ثم تهامة بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم "أسمنت ينبع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.38% ثم دراية ريت بنسبة 2.01%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 1.92%.

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