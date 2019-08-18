شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان ينجح بالتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي - 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ارتفع سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.48% بما يعادل 0.28 ريال ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.16 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.20 ومستوى المقاومة 12.16 .