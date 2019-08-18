"الاتصالات" تطلق برنامجا للتدريب بمجال الألياف الضوئية لتنفيذ المشاريع القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم برنامج التدريب فى مجال الألياف الضوئية على بروتوكول تعاون ثلاثى بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمعهد القومى للاتصالات لتنفيذ برنامج تدريب متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية فى مجال تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية. ​ ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير القدرات الفنية لـ20 مدربا و1500 فني لتنفيذ المشاريع القومية على المديين القصير والمتوسط فى مجال البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية بما فى ذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تطوير محور قناة السويس ومشروعات المناطق التكنولوجية. ستغطى مسارات التدريب برنامج فنى الألياف الضوئية المعتمد، وتركيب الكابلات والبنية التحتية الداعمة والنهايات الطرفية (الموصلات) وتوصيل الكابلات وأسس ومعايير الاختبار فى مجال الألياف الضوئية وتوصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل ومقرات الشركات وتوصيل كابلات مراكز البيانات وتوصيل شبكات الألياف الضوئية المحلية. وكابلات الألياف الضوئية هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الاداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الانترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.

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