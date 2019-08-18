مخاوف التباطؤ والتقلبات تعززان هبوط الأسهم العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدر الدين



واصلت أسواق الأسهم العالمية هبوطها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن عانت تقلبات ملحوظة خلال التداولات الأسبوعية، وذلك على الرغم من تحقيق مؤشر داو جونز صعوداً ب 310 نقاط قبيل إغلاق تداولات الجمعة، ولكن ذلك لم يكن كافياً لمحو خسائره الأسبوعية التي بلغت 1.53%، فيما استعاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من انتعاشه، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 1.588% للسندات ذات العشر سنوات، فيما سجل العائد على السندات ذات ال 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.047%، وهو الارتفاع الذي جاء عقب التقرير الذي أوردته صحيفة دير شبيجل، والتي قالت فيه إن ألمانيا تعتزم تعزيز إنفاقها من خلال شراء مزيد من السندات، وهو ما خفف من القلق الذي كان مسيطراً على السوق.

لم تشفع الأرباح الكبيرة التي سجلتها المؤشرات الأمريكية يوم الجمعة، بفضل ارتفاع العائد على السندات، لخروجها من المنطقة الحمراء، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجمعة، بمكاسب بلغت 1.2% إلى أكثر من 306 نقاط، فيما حقق مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً بمقدار 1.4% عند نهاية تداولات الجمعة، إضافة إلى مؤشر ناسداك الذي كان الرابح الأكبر في تداولات اليوم الأخير بتسجيله ارتفاعاً بمقدار 1.7% إلى 7895 نقطة، بدعم من أسهم أبل و«نيفيديا». وعلى الرغم من ذلك، تراجعت تلك المؤشرات بنسب متفاوتة، حيث خسر داو جونز 1.53% على أساس أسبوعي، وهو ما انطبق أيضاً على كل من «إس آند بي 500» و«ناسداك» اللذين خسرا أيضاً 1.03 و 0.79% توالياً، على أساس أسبوعي.

أسهم البنوك الأمريكية

وسجلت أسهم البنوك الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع صعود العائد على سندات الخزانة يوم الجمعة، بعد أن حققت أسهم «بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» مكاسب ب 3 و3.5% على التوالي، بينما ارتفع أيضاً مؤشر «إس آند بي» للبنوك بمقدار 2.7% في تداولات الجمعة، في أفضل أداء يومي له منذ يونيو الماضي.

وكان لهذه العوامل التي شهدها يوم الجمعة، إضافة إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية، أثر إيجابي في تخفيف حدة القلق الذي كان يدور حول احتمالية معاناة الاقتصاد الأمريكي من الركود، حيث سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً ملحوظاً فاق التوقعات التي ارتبطت بها، فضلاً عن نمو الإنتاجية العامة للولايات المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 2.3%.

الأسواق الأوروبية

كما هو الحال مع الأسهم الأمريكية، فقد حققت الأسواق الأوروبية الرئيسية أداء قوياً خلال تداولات الجمعة، على الرغم من أن ذلك الأداء لم يمنعها أيضاً من تسجيل خسائر أسبوعية متفاوتة. وجاءت الأرقام الإيجابية في اليوم الأخير بفضل عودة المستثمرين إلى التداول في الأصول ذات المخاطر، بعد أن اتخذوا موقفاً حذراً خلال الأسبوع الذي شابته تقلبات عديدة. وشهدت الأسواق البريطانية تأخر افتتاح تداولات مؤشر «فاينانشال تايمز 100» لنحو ساعتين يوم الجمعة بسبب خلل فني، وذلك لأول مرة منذ نحو 8 سنوات، إلا أن ذلك لم يمنع المؤشر من تحقيق مكاسب بلغت نحو 0.7% عند نهاية تداولات الجمعة. وعلى الرغم من ذلك، فقد سجل المؤشر أسوأ أداء له منذ نحو 6 أشهر، نتيجة للمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإمكانية أن تؤدي لدخول الأسواق مرحلة خطيرة.

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الأسواق الآسيوية

وكان أداء الأسواق الآسيوية متبايناً خلال الأسبوع، حيث كانت أنظار المستثمرين مركزة حول العديد من المسائل التي تتضمن الحرب التجارية ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، فضلاً عن التطورات المرتبطة بالعائد على سندات الخزانة الأمريكية. من جهته، سجل الدولار الأمريكي أداء قوياً بدعم من البيانات الإيجابية خلال الأيام الأخيرة للتداول، حيث ارتفع الجمعة، إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين مقابل اليورو الذي هبط 0.14% إلى 1.109 دولار، نتيجة للتوقعات المرتبطة بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، فيما كانت العملة النرويجية أكبر الخاسرين أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها خلال 17 عاماً.

الذهب

وهبطت أسعار الذهب في تداولات الجمعة، نتيجة للقوة التي صاحبت أداء الأسهم والدولار، ولكن ضبابية مآلات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف التباطؤ العالمي، مكنتا المعدن النفيس من تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث هبط بنسبة 0.5% يوم الجمعة، إلى 1514.70 دولار للأونصة، ولكنه سجل صعوداً أسبوعياً بنحو 1%، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعاً بمقدار 0.5% إلى 1523.6 دولار.

النفط

واستعادت أسعار النفط العالمية بعضاً من انتعاشها محققة مكاسب بلغت 0.7% في تداولات اليوم الأخير، حيث سجل خام برنت القياسي ارتفاعاً ب 49 سنتاً، بما يعادل 0.8% إلى 58.72 دولار، بعد الهبوط الذي تكبده يوم الخميس ب 2.1%.