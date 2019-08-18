لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (36)



1-عدم التركيز على جودة المنتج:



من بين أكبر الأخطاء التي يرتكبها أصحاب المشاريع عدم تركيزهم على الجودة في المنتج أو الخدمة التي يقدمونها، وبسبب ذلك يقامرون بخسارة ثقة العملاء، فجودة الخدمات والمنتجات تعتبر واحدة من الطرق التي تساعدك على إقناع المستهلكين بالشعور بالتقدير والثقة بما تقدمه.

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2- التوقيت الخاطئ للإطلاق:



المماطلة وتأخير إطلاق المشروع أو الإطلاق المبكر للغاية كلاهما يسبب فشلاً كثيراً للشركات الناشئة، فيستخدم المماطلون أعذاراً بوجود أشياء يجب إنجازها أولاً بالرغم من جاهزية المشروع، في حين يتعجل البعض الآخر بالإطلاق دون الانتهاء من الحد الأدنى الذي يحتاج إليه المشروع.



3- التوظيف المبكر:



يستنزف التوظيف مبالغ مالية من الشركة الناشئة، فيجدر أن يختار المؤسسون الأشخاص المناسبين جداً للعمل في الشركة والتأكد من توثيق جميع الاتفاقات مع الموظفين، كما يمكن الاستغناء عن التوظيف في بداية المشروع وتقاسم مؤسسي الشركة لمهام العمل.