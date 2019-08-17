شكرا لقرائتكم خبر عن سهم اليوم: المصارف السعودية.. النتائج السلبية لأربعة بنوك تدفع القطاع لتسجيل أقل أرباح في 11 ربعاً (1) والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: نعود بكم مرة أخرى إلى سلسلة "سهم اليوم" التي تابعناها معكم في عدد من الحلقات في وقت سابق، وفي حلقة اليوم نتناول أرباح قطاع المصارف السعودية بالربع الثاني والنصف الأول من العام 2019، وسنتابع معكم القطاع في عدد من الحلقات، لتناول عدد من الجوانب بالقطاع.

وكما هو معلوم فإن قطاع المصارف بمثابة رمانة الميزان في اقتصاد أي دولة، وتعافيه يعطي مؤشراً جيداً على تعافي اقتصاد الدولة، والعكس صحيح، وهو كذلك يُعد دعامة أساسية لبناء أي اقتصاد حر يقوّي دعائم أي دولة ويدفع بها نحو عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2019 أرباحاً صافية تبلغ 10.09 مليار ريال سعودي، وهي أقل أرباح في 11 فصلاً، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2016 والتي حققت فيه أرباحاً بلغت 8.33 مليار ريال.

وأرباح الربع الثاني تقل وبنسبة 4.8% عن الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 10.59 مليار ريال وبفارق 505 مليون ريال، وتقل وبنسبة 17% عن الربع الأول من 2019 والبالغة 12.16 مليار ريال.

وحققت البنوك في النصف الأول من 2019 أرباحاً بلغت 22.25 مليار ريال وبزيادة نسبتها 2.8% وبزيادة قيمتها 603 مليون ريال عن أرباح الفترة المقابلة البالغة 21.65 مليار ريال.

وحسب الرصد جاء التراجع في الربع الثاني من العام الحالي بضغط منحوالي ثلث شركات القطاع فقط (أربعة مصارف)، حيث تحول اثنان منها للخسارة بينما تراجعت الأرباح باثنين آخرين، وهي السعودي للاستثمار والذي تحول للخسارة وسجل خسارة بلغت 285 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 337 مليون ريال، ليأتي بالمرتبة الثاني، بعد البنك السعودي البريطاني "ساب" حيث تحول إلى الخسارة بقيمة 254 مليون ريال مقابل 833 مليون ريال، بينما انخفضت أرباح كل من مجموعة سامبا والسعودي الفرنسي وبتراجع بلغت نسبته 24.7% و4.4% على التوالي.

بينما خفض من نسبة هذا التراجع الارتفاع الذي حققه بنك الرياض والذي زادت أرباحه بقيمة 658 مليون ريال وبنسبة زيادة 78.1%، تلاه الأهلي التجاري وبقيمة 519 مليون ريال، وبنسبة زيادة 24%، ثم العربي الوطني بقيمة 147 مليون ريال، وبنسبة 19.7%، والراجحي بقيمة 106 مليون ريال وبنسبة 4.3% بينما ارتفع كل من مصرف الإنماء وبنك البلاد والجزيرة بقيمة طفيفة بلغت 70، 39 و 8 مليون ريال على التوالي.

وجاءت نسبة التراجع على أساس ربع سنوي بنسبة أكبر (17%) بعد دخول أكبر مصرفين في المملكة في قائمة التراجعات، حيث تراجع الأهلي التجاري 3.2%، ومصرف الراجحي بنسبة 0.7%.

ارتفاع 2.8% بالنصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي وعلى الرغم من تراجع أرباح البنوك الأربعة التي تسببت في خسارة القطاع، إلا أن نسبة التراجع أو التحول للخسارة كانت بنسبة وقيم أقل، وفي الوقت نفسه سجل بعض البنوك نسب نمو أعلى على المستوى النصف الأول، مما مكَّن البنوك من تحقيق نمو في أرباحها.

المخصصات العامل المشترك

كانت المخصصات العامل المشترك بين أغلبية البنوك سواء التي ارتفعت أرباحها أو تراجعت أو حتى تحولت للخسارة، وكانت المخصصات لجانبين أساسيين وفقا لإعلانات البنوك، وهما مخصص لخسائر الائتمان، أو مخصص الزكاة، وهو ما سوف نتناولهما في تقريرين منفصلين في وقت لاحق.

وقيام البنوك برفع المخصصات وبالأخص التي لخسائر الائتمان يُعد مؤشراً سيئاً، حيث يشير إلى توقعات البنوك بعدم استطاعت عدد من المقترضين سداد قروضهم، وربما يشير لتعثر بعض الشركات العاملة بالسوق.

ارتفاع دخل العمليات

أرجعت جميع البنوك التي حققت نمواً في أرباحها هذا النمو وبشكل رئيسي إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات كما هو موضح بالجدول السابق، وبالنظر إلى هذا البند نجد أن جميع البنوك بالفعل وباسثناء السعودي للاستثمار، حققت نمواً وبنسب مختلفة في جانب إجمالي دخل العمليات، وكان أكثرها نمواً على مستوى الربع الثاني بنك الرياض وبنسبة 22.9%، تلاه البلاد 13.8%، ومصرف الراجحي 13.4% وذلك من حيث النسبة لا القيمة، ولكن من حيث القيمة يأتي الراجحي أولا يليه الرياض، ثم الأهلي التجاري.

وعلى مستوى النصف الأول جاء مصرف الراجحي في المقدمة وبفارق قيمته 1.07 مليار ريال، تلاه بنك الرياض وبنسبة 947 مليون ريال، ثم الأهلي التجاري وبنسبة 568 مليون ريال، وبذلك يكون بنك الرياض هو أيقونة المصارف السعودية في الفترة محل التقرير.

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وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019.

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