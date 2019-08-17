2.3 مليار أرباح 3 شركات بقطاع الطاقة خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أظهرت شركات في قطاع النفط والطاقة الوطنية، أداء قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم التوتر الذي تشهده أسوق النفط العالمية، ويأتي هذا الأداء القوي متسقاً مع استراتيجيات إدارات شركات هذا القطاع في تطوير كفاءة العمل، والتشغيل، وخطط التوسع والاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية.

وأظهرت نتائج 3 شركات وطنية في قطاع الطاقة مدرجة في سوق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق ما مقداره 2.351 مليار درهم أرباحاً صافية بنمو نسبة20.41% مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت شركة «أدنوك للتوزيع» قائمة هذه الشركات الأكثر ربحية محققة ما مقداره 1.172 مليار درهم بنمو نسبة 4.41%. وجاءت أرباح «طاقة» في المرتبة الثانية ضمن هذه القائمة محققة 665 مليون درهم رغم تراجع هذه الأرباح بنسبة 10.25% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت شركة «دانة غاز» نمواً غير مسبوق في الأرباح الصافية وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 513 مليون درهم بنمو نسبة 482.95% مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، بفضل تركيزنا المستمر على العملاء وقوة نموذج أعمالنا، ونجاحنا في تطبيق مبادراتنا الاستراتيجية، تمكنا مرة أخرى من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، وسوف يكون تركيزنا في النصف الثاني من العام الحالي على توسيع وتيرة التوسع في شبكتنا محلياً، خاصة في إمارة دبي، وتنمية أعمالنا غير النفطية لتوفير خدمات استثنائية لعملائنا. ولا تزال أولوياتنا تتمحور حول تنمية أعمالنا وزيادة عوائد المساهمين مدعومة بسياستنا التصاعدية في توزيع الأرباح، ونحن نسعى لان تحقق أعمالنا النفطية وغير النفطية أعلى معدل ممكن من النمو، ونهدف لتحقيق ما يزيد على 3.67 مليار درهم من الأرباح قبل خصم الفائدة والضربية والاستهلاك والإطفاء بحلول عام 2023.

من ناحيته قال سعيد الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: إن أداء الشركة الإيجابي يستند إلى الأداء التشغيلي القوي لعملياتنا، فيما لا تزال الميزانية العمومية للمجموعة في وضع جيد. ومع استقرار العائدات وتقليص مزيد من الديون إلى جانب السيولة القوية سنواصل رحلتنا لتحقيق أهدافنا الطويلة. ويعد التصنيف الأخير من موديز الذي حصلت عليه الشركة دلالة على استقرار أدائنا التشغيلي. وأضاف: حققنا أيضاً تقدماً في تطوير استراتيجيتنا للحفاظ على استقرار رأس المال من خلال الاستمارات المركزة في أصولنا الأساسية، مثل حقل اتروش. وما زلنا متفائلين، ونعتقد أن استثماراتنا في الإمارات والأسواق الاستراتيجية الأخرى ستساهم في تحقيق قصة نمو مستدامة.

وقال الدكتور باتريك المان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» تسجل شركة دانة غاز نمواً كبيراً في الأرباح الصافية التي وصلت إلى 140 مليون دولار، نحو 513 مليون درهم، ما يعد دليلاً واضحاً على متانة أداء الشركة التشغيلي والمالي المدعوم بارتفاع قوي في الإنتاج والإيرادات من العمليات في إقليم كردستان العراق، وتقرير المدقق المستقل للاحتياطيات الذي اكد فيه ارتفاع حصة دانة غاز من الاحتياطيات المؤكدة المحتملة بنسبة 10% في الإقليم متجاوزة المليار برميل نفط مكافئ، ويعد هذا التقرير تأكيداً على صحة قناعتنا بإمكانات حقلي خورمور وجمجمال، باعتبارهما أصولاً عالمية، مع إمكانية احتوائهما على اكبر احتياطيات للغاز في العراق.