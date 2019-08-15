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شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وأيضاً بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 330.97 .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 330.97 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 309.59 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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