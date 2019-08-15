شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الركود تتفاقم.. وسندات أمريكا تهوي إلى مستوى تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضغطت بيانات نمو ضعيفة لاقتصادات منطقة اليورو، والصين، وألمانيا، على أسواق الأسهم العالمية لتسقط المؤشرات الأوروبية والأمريكية، أمس الأربعاء، في المنطقة الحمراء، ماحية جزءاً كبيراً من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بفضل إرجاء واشنطن البدء بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، بينما أفلتت المؤشرات الآسيوية من موجة الانخفاضات بسبب إغلاقها قبل التأثر ببيانات النمو الضعيفة.

وفي بورصة نيويورك للأوراق المالية، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، لتمحو بعض المكاسب القوية التي حققتها يوم الثلاثاء، ولم تتوقف أسباب خسائر مؤشرات «وول ستريت» عند حد تأثير بيانات النمو الصيني والأوروبي الضعيفة التي تدل على قرب دخول المنطقتين في دوامة الركود بعد سقوطهما فعلياً في متاهة التباطؤ، إذ أظهرت سوق السندات الأمريكية انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لأدنى مستوى في تاريخها، خلال تعاملات، أمس الأربعاء، ما أومض بإشارة مقلقة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة تمثل 1.2%، بينما هبط «إس آند بي» 1.6%، و«ناسداك» 0.98%، حيث كسر العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات، أمس، أقل من سعر عامين، وهي ظاهرة غريبة في سوق السندات التي كانت مؤشراً موثوقاً للركود الاقتصادي، فهرع المستثمرون الذين يشعرون بالقلق بشأن حالة الاقتصاد، إلى أصول الملاذ الآمن، ما دفع العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 30 عاماً إلى مستوى قياسي جديد.

وقادت أسهم البنوك الانخفاضات في «وول ستريت» حيث انخفض كل من «بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» بأكثر من 3%، في حين انخفض جي بي مورجان بنسبة 2.8 %.

وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي، أمس الأربعاء، بعدما عززت توقعات نمو ضعيف من ألمانيا والصين مخاوف بشأن تباطؤ عالمي، وهو ما طغى على هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 1.9%، و«فوتشي» البريطاني 1.2%، و«كاك» الفرنسي 1.7%،

وأرجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض المنتجات الصينية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الخلوية، إلى ما بعد سبتمبر/ أيلول، ما يمنح أسواق الأسهم المضطربة على مستوى العالم فرصة لالتقاط الأنفاس، لكن بيانات صناعية ضعيفة من الصين، وانكماش الاقتصاد الألماني القائم على التصدير، وهو الأكبر في أوروبا، في الربع الثاني من العام ينذر بأن تأثير الحرب التجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين لن ينتهي قريباً.

وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، تراجع سهم شركة شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد 4.3% بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني 22% بفعل تضخم الأجور، وزيادة تكلفة المواد وسعر الصرف، وتكاليف أعلى مرتقبة.

وفي آسيا، عوضت الأسهم اليابانية، أمس الأربعاء، معظم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة تقريباً، بفضل إرجاء واشنطن البدء بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، حيث منح تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، راحة للأسواق كانت في أمسّ الحاجة إليها، مع تلقي قطاع صناعة الرقائق والشركات المرتبطة ب«أبل» في اليابان أقوى دفعة.

وربح المؤشر نيكاي القياسي 1% ليغلق عند 20655.13 نقطة، معوضاً معظم الانخفاض الذي سجله الثلاثاء، البالغ 1.1%، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1499.50 نقطة.

وقفزت أسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية المرتبطة «بأبل» والشركات المرتبطة بالرقائق المدرجة في طوكيو، وقفز سهم تايو يودن 6.3%، وصعد سهم

وارتفعت أسهم سكرين هولدنجز لإنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات 6% وزاد سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.1%.

كما ارتفع سهم فانوك ذو الثقل على المؤشر نيكاي 2%، إذ تلقى الدعم من ارتفاع كبير غير متوقع في طلبيات الآلات في اليابان في يونيو/ حزيران، في مؤشر محتمل على أن استثمارات الشركات ما زالت تتمتع بالمتانة في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، والنزاعات التجارية العالمية.

(وكالات) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضغطت بيانات نمو ضعيفة لاقتصادات منطقة اليورو، والصين، وألمانيا، على أسواق الأسهم العالمية لتسقط المؤشرات الأوروبية والأمريكية، أمس الأربعاء، في المنطقة الحمراء، ماحية جزءاً كبيراً من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بفضل إرجاء واشنطن البدء بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، بينما أفلتت المؤشرات الآسيوية من موجة الانخفاضات بسبب إغلاقها قبل التأثر ببيانات النمو الضعيفة.وفي بورصة نيويورك للأوراق المالية، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، لتمحو بعض المكاسب القوية التي حققتها يوم الثلاثاء، ولم تتوقف أسباب خسائر مؤشرات «وول ستريت» عند حد تأثير بيانات النمو الصيني والأوروبي الضعيفة التي تدل على قرب دخول المنطقتين في دوامة الركود بعد سقوطهما فعلياً في متاهة التباطؤ، إذ أظهرت سوق السندات الأمريكية انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لأدنى مستوى في تاريخها، خلال تعاملات، أمس الأربعاء، ما أومض بإشارة مقلقة بشأن الاقتصاد الأمريكي.ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة تمثل 1.2%، بينما هبط «إس آند بي» 1.6%، و«ناسداك» 0.98%، حيث كسر العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات، أمس، أقل من سعر عامين، وهي ظاهرة غريبة في سوق السندات التي كانت مؤشراً موثوقاً للركود الاقتصادي، فهرع المستثمرون الذين يشعرون بالقلق بشأن حالة الاقتصاد، إلى أصول الملاذ الآمن، ما دفع العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 30 عاماً إلى مستوى قياسي جديد.وقادت أسهم البنوك الانخفاضات في «وول ستريت» حيث انخفض كل من «بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» بأكثر من 3%، في حين انخفض جي بي مورجان بنسبة 2.8 %.وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي، أمس الأربعاء، بعدما عززت توقعات نمو ضعيف من ألمانيا والصين مخاوف بشأن تباطؤ عالمي، وهو ما طغى على هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 1.9%، و«فوتشي» البريطاني 1.2%، و«كاك» الفرنسي 1.7%،وأرجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض المنتجات الصينية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الخلوية، إلى ما بعد سبتمبر/ أيلول، ما يمنح أسواق الأسهم المضطربة على مستوى العالم فرصة لالتقاط الأنفاس، لكن بيانات صناعية ضعيفة من الصين، وانكماش الاقتصاد الألماني القائم على التصدير، وهو الأكبر في أوروبا، في الربع الثاني من العام ينذر بأن تأثير الحرب التجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين لن ينتهي قريباً.وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، تراجع سهم شركة شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد 4.3% بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني 22% بفعل تضخم الأجور، وزيادة تكلفة المواد وسعر الصرف، وتكاليف أعلى مرتقبة.وفي آسيا، عوضت الأسهم اليابانية، أمس الأربعاء، معظم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة تقريباً، بفضل إرجاء واشنطن البدء بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، حيث منح تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، راحة للأسواق كانت في أمسّ الحاجة إليها، مع تلقي قطاع صناعة الرقائق والشركات المرتبطة ب«أبل» في اليابان أقوى دفعة.وربح المؤشر نيكاي القياسي 1% ليغلق عند 20655.13 نقطة، معوضاً معظم الانخفاض الذي سجله الثلاثاء، البالغ 1.1%، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1499.50 نقطة.وقفزت أسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية المرتبطة «بأبل» والشركات المرتبطة بالرقائق المدرجة في طوكيو، وقفز سهم تايو يودن 6.3%، وصعد سهم موراتا للتصنيع، وتي.دي.كيه كورب 3.3% و4.3% على الترتيب.وارتفعت أسهم سكرين هولدنجز لإنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات 6% وزاد سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.1%.كما ارتفع سهم فانوك ذو الثقل على المؤشر نيكاي 2%، إذ تلقى الدعم من ارتفاع كبير غير متوقع في طلبيات الآلات في اليابان في يونيو/ حزيران، في مؤشر محتمل على أن استثمارات الشركات ما زالت تتمتع بالمتانة في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، والنزاعات التجارية العالمية.(وكالات)

عائد السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً الأدنى تاريخياً

هبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً لأدنى مستوى في تاريخه، خلال تعاملات أمس الأربعاء.

ونزل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً 9 نقاط إلى 2.068%، بعد أن سجل مستوى 2.056% في وقت سابق من التعاملات، هو أدنى مستوى في تاريخه، وتجاوز ذلك المستوى لعائد السندات الأمريكية ذات فترة استحقاق 30 عاماً أدنى مستوى على الإطلاق تم تسجيله قبل ذلك في يوليو/تموز 2016، حينما وصل إلى 2.09%، أما العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 أعوام فتراجع في تلك الأثناء بمقدار 8 نقاط إلى 1.628%.

وانعكس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007، كما هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين بمقدار 5 نقاط إلى 1.624%، كما انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة البريطانية لآجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية.

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