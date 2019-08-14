شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تجاوز العجز في ميزانية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل لإجمالي العجز المسجل في العام المالي الماضي ككل، في ظل نمو الإنفاق بأكثر من وتيرة نمو الإيرادات.
ارتفعت الفجوة بين المصروفات والإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي إلى 866.8 مليار دولار بزيادة 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت بلومبرج إلى أن إجمالي عجز الميزانية في العام المالي الماضي وصل إلى 779 مليار دولار.(د ب أ)
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