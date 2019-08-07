شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت الجنوبية": لا اتفاق بين الشركات على تثبيت الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أنه لا يوجد اتفاق بين الشركات على تثبيت أسعار الاسمنت بالمملكة وأن السوق حرة وخاضعة لسياسة العرض والطلب.

وأضاف سفر ظفير في مقابلة مع قناة العربية أن السوق حرة والمنافسة حرة بين الشركات لكن من المفروض أن تكون بعملية مقبولة ولا ضرر ولا ضرار. هناك شركات كانت تبيع بأقل الأسعار ضرّت نفسها قبل الآخرين.

وأوضح أن الشركة تتربع على أعلى حصة سوق في المملكة وتمتلك 14% تقريباً من حجم السوق وهذا يجعلها أكثر قدرة السيطرة بالبيع في المناطق التي نتواجد فيها.

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وأشار إلى أن الشركة تمتلك 3 مصانع في مناطق مختلفة "جيزان" "بيشة" و"تهامة".

وأضاف أن الشركة حققت نتائج جيدة في النصف الأول وارتفعت الأرباح النصفية بـ153% من 138 مليون ريال إلى 211 مليون ريال وهو ما مكننا أن نعلن عن توزيع ريال وربع للسهم الواحد عن النصف الأول في 2019.

وكان مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من 2019، بواقع 1.25 ريال للسهم، تمثل 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.