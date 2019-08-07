شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مصاريف البيع تقود "عسير للتجارة" لتحقيق الأرباح بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، المعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 18.6 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية إلى 1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 23.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 146.4%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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