11 جنيها زيادة في الجرام.. أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي جديد بمصر

مصراوي
قفز سعر جرام الذهب، بنحو 11 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه بمصر.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز إلى 680 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 669 جنيهًا...
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