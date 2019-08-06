ميزان القابضة تستحوذ على حصة الأغلبية في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، الشركة الكويتية...

مدينة الكويت - الخليج 365 :

أعلنت اليوم شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والأدوية في منطقة الخليج، عن استحواذها على نسبة 67% من أسهم الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ش.م.ك.م ("البائع" أو "KSPICO")، الشركة الكويتية الوحيدة المنتجة للأدوية، مما يمكّن شركة ميزان من الحصول على الأغلبية في عضوية مجلس الإدارة وأحقية اتخاذ القرار في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية فضلاً عن تمكين ميزان من تعزيز تواجدها ومنتجاتها المطروحة في القطاع الصحي، وهو قطاع استهلاكي حيوي ومتنامي.

أبرز بيانات الصفقة:

القطاع: صناعة الأدوية والمنتجات الصحية

المشتري: ميزان القابضة

البائع: الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية

الحصة: 67%

القيمة: 21 مليون دينار كويتي

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة، السيد/ محمد جاسم الوزان: " الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية هي إحدى قصص نجاح القطاع الخاص الكويتي. عند استكمال إجراءات هذا الاستحواذ، سوف يكون نقطة تحوّل في قطاع المنتجات الطبية الخاص بشركة ميزان ليحوله من قطاع قائم على التوزيع إلى قطاع تصنيع وتوزيع ذو خطوط إنتاج متنوعة وقاعدة عملاء أدوية معتمدة من الجهات الرقابية في أكثر من 11 دولة. كما تتمتع الشركة بمجلس إدارة محنك، ونتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس ليس فقط لتنمية الأعمال الحالية، ولكن أيضاً لتوسيع نطاق العمل بما يشمل تشغيل خطوط إنتاج ذات قيمة مضافة والعمل مع مصنعين عالميين معروفين والاستثمار في البحث والتطوير."

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة، السيد/ غاريت وولش: "يمثل هذا الاستحواذ إضافةً هامةً إلى الأعمال الأساسية التي تقوم بها ميزان لخدمة المستهلك وتمكّنها من التوسّع وتعزيز تواجدها بما يزيد من حصتها في إجمالي إنفاق المستهلك المحلي والإقليمي. سوف تركّز ميزان جهودها على زيادة الحصة السوقية للشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية محلياً وإقليمياً، والاستفادة المتزايدة من التصنيع وتحسين منتجاتها المطروحة للمساعدة في دفع النمو والربحية."