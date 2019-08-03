شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 3-8-2019 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 3-8-2019، طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وشهدت العملة الأمريكية استقراراعند سعر 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.53 جنيه للشراء.

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16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.55 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.50 جنيه للشراء.

16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.49 جنيه للشراء.

16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.