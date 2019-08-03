شكرا لقرائتكم بنك انكلترا يحذر من "صدمة فورية" للاقتصاد في حال بريكست بدون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن- أ ف ب | منذ 11 ساعة في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 19:16

حذر حاكم بنك انكلترا مارك كارني الجمعة من أن بريكست بدون اتفاق كما هو مقرر في 31 تشرين الاول (اكتوبر) سيسبب "صدمة فورية" للاقتصاد البريطاني.



وقال في تصريحات لبي.بي سي "من دون اتفاق ستكون الصدمة على الاقتصاد فورية" في حين ان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لم يستبعد احتمال خروج لندن بدون اتفاق من الاتحاد الاوروبي.

وحذر كارني من أنه "لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح" في حال حصل ذلك.

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وأضاف كارني أنه في مثل تلك الحالة، سيتسبب انهيار الجنيه الاسترليني في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل البنزين والمواد الغذائية فجأة وأن ترتفع معدلات التضخم.

وقال الحاكم إنه لا يزال يتوقع اتفاقا مع بروكسل، والذي قالت حكومة جونسون الجديدة إنها تسعى للتوصل إليه.

لكنه حذر من "احتمال كبير" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انفصال.

وقال كارني "هناك بعض الشركات الكبيرة جدا في هذا البلد والمربحة جدا، ستصبح غير مربحة، غير ذات جدوى اقتصادية" في حال بريكست من دون اتفاق. وأضاف "يتعين اتخاذ قرارات صعبة جدا".