شكرا لقرائتكم الاتحاد الاوروبي يصوت الجمعة لاختيار مرشحه لمنصب مدير صندوق النقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 21:06

تصوت الدول الاوروبية التي لم تتفق على اسم مرشح لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الجمعة بالغالبية الموصوفة لاختيار خلف لكريستين لاغارد ما يفسح المجال امام البريطانيين للترشح "اذا رغبوا".



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وتسارعت الامور الخميس، فبعد تكليف وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير قبل اسبوعين اجراء مشاورات لاختيار المرشح الاوروبي لهذا المنصب قبل نهاية تموز (يوليو)، تبين ان لا "اجماعا حول اسم".

ونظم مؤتمر عبر الهاتف شارك فيه وزراء المال الأوروبيون ال28. واكد المرشحون الخمسة المتنافسون نيتهم البقاء في السباق لتولي هذا المنصب الذي سيصبح شاغرا الخريف المقبل بعد ان تتولى لاغارد رئاسة البنك المركزي الاوروبي.

والمرشحون الخمسة هم وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو، ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" ماريو سنتينو، والمسؤول الثاني الحالي في البنك الدولي الهولندي يورون ديسلبلوم، والبلغارية كريستالينا جورجيفا، وحاكم البنك المركزي الفنلندي أولي رين. ولكي لا تطول المباحثات اقترح لومير التصويت الجمعة طبقا للقواعد الاوروبية.

وقرر لومير تأجيل عملية التصويت الى الجمعة لافساح المجال امام البريطانيين لاقتراح مرشح "اذا ارادوا" نظرا الى تولي بوريس جونسون أخيرا رئاسة الوزراء.