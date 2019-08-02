تصديرى الأدوية: إزالة عقبات تسجيل المستحضرات الطبية تزيد حجم صادرات القطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية، بالاهتمام الحكومى ببرنامج رد الأعباء، وكذلك اللقاءات التى تعقدها وزارة الصناعة والتجارة مع المجالس التصديرية للوصول إلى أفضل صياغة لبرنامج رد الأعباء. وأضاف ماجد جورج لـ"الخليج 365" إن إزالة عقبات تسجيل الأدوية فى الأسواق الأفريقية بجانب الاشتراك في المعارض واستقدام بعثات المشترين تدعم زيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن مجلسه يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 30% لتسجل 660 مليون دولار بنهاية 2019. وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أن مجلسه قدم فى وقت سابق مقترحًا خاص ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة في حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في عمليات التصدير لمختلف دول العالم، خاصة الدول الأفريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وذلك من خلال منح المصُدر المتوسط والصغير تخفيضات على تكاليف شهادات الجودة وتسجيل الملفات العلمية والعلامات التجارية.

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