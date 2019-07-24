شكرا لقرائتكم خبر عن فرضيات متفق عليها في الإمارات حسب «بلومبيرج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 54 % من الحرب المقبلة سيبرانية، حيث تتزايد أهمية التطور والتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الجديد من شبكات الجيل الخامس والحوسبة الكمية، في التأثير على الأمن القومي. (المعدل العالمي 68%).

59 % الصين والهند قد تفوقتا على الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي. (المعدل العالمي 54%).

62 % تحرر المرأة سوف يحدث نهضة اقتصادية في الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. (المعدل العالمي 57%).

61 % التعلم مدى الحياة، سيساعد العمال حول العالم على التصدي بمهارة للتحديات التي يواجهونها في سوق العمل والناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. (المعدل العالمي 64%)

57 % أسهم السيارات ذاتية القيادة أكثر شيوعاً من المركبات المملوكة للأفراد. (المعدل العالمي 50%)

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