صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2019 إلى 3.2%

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صندوق النقد الدولي خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 واصفا وضع الاقتصاد بأنه "معتدل" و"متباطئ" في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومسار بريكست الصعب في أوروبا. وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3,2% لهذه السنة و3,5% في 2020، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان/أبريل. غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية، فيما خفض توقعاته للصين في 2019 بـ0,1 نقطة.

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