شكرا لقرائتكم خبر عن «سيفن سيتي» يستقطب مستثمرين من 16 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت سيفن تايدز، أن المستثمرين الهنود والبريطانيين والإماراتيين اشتروا أكثر من 37% من العقارات التي بيعت حتى الآن في مشروعها «سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا».وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بيعت بالكامل بعد أقل من أسبوع على طرحها العام الماضي، حيث تمكنت «سيفن تايدز» من بيع 652 شقة سكنية حتى الآن بقيمة تتجاوز 300 مليون درهم، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع أكثر من مليار درهم، ومن المتوقع تسليمه في الربع الرابع من عام 2021.واستقطب المشروع مستثمرين من ست عشرة دولة مختلفة بما فيها كندا ومصر ورومانيا وفرنسا والصين ولبنان وأمريكا والأردن وأيرلندا وأوكرانيا.
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