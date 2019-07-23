شكرا لقرائتكم نمو كبير في أرباح "هيونداي" في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 20:55
أعلنت "هيونداي موتور"، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، الإثنين أنّ صافي أرباحها ارتفع بمقدار 25 في المئة تقريباً في الربع الثاني من العام، وذلك أساساً بفضل سياراتها الرياضية المتعددة الأغراض "أس يو في" وتراجع قيمة العملة الكورية الجنوبية "وون".
وقالت الشركة في بيان إنّ صافي الأرباح خلال الفترة الممتدة بين نيسان (أيار) وحزيران (يونيو) ارتفع بنسبة 23,3 في المئة على مدى عام، إذ بلغت قيمة الأرباح 999 بليون وون (847 مليون دولار)، تضاف على الأرباح المحقّقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وبعدما منيت هيونداي في الربع الأخير من العام الماضي بأول خسارة فصلية لها منذ ثلاث سنوات، شكّلت أرباح الربع الأول من هذا العام انتعاشاً للشركة بعودتها إلى الربحية.
وبحسب الشركة، فإنّ الزيادة الأخيرة في الأرباح كانت "مدفوعة بمزيج محسّن من المنتجات مع تصاميم السيارات الرياضية المتعددة الأغراض الجديدة" وقد تحقّقت على الرّغم من "النمو البطيء للاقتصاد العالمي" بسبب الخلاف التجاري الصيني-الأميركي.
وأوضحت الشركة أنّ "تأثير الوون الكوري الجنوبي الضعيف" ساهم في زيادة الأرباح.
وأشارت هيونداي إلى أنّ سيارتهعا الرياضية المتعددة الأغراض الجديدة، طراز "جينيسيس"، سيتم طرحها في وقت لاحق من العام، ما يمثّل استمرارية لسياسة تركيز المبيعات على السيارات الرياضية المتعددة الأغراض".
وقفزت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1,24 تريليون وون، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9,1 في المئة. وأغلقت أسهم الشركة منخفضة بنسبة 1,1 في المئة.
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