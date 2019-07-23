شكرا لقرائتكم اتحاد الغرف الخليجية يشارك في معرض "أكسبو 2020 دبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 19:51

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الاحد)، في ورشة العمل الثالثة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور المفوض العام لجناح الأمانة العامة في معرض إكسبو 2020 – دبي خالد آل الشيخ، وعدد من الجهات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن قطاعات عدة، وذلك في مقر هيئة الربط الكهربائي في الدمام، بعنوان "التحضير لمشاركة مجلس التعاون في معرض أكسبو 2020 – دبي" الذي سيقام تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" والذي ستشارك فيه جهات عديدة تتنوع بين الدول والمنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية.



وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم، عرضًا حول ما توصلت إليه هيئة الربط الكهربائي بدول المجلس عبر المؤشرات الخاصة بعملية الربط، بعدها قدم خالد آل الشيخ عرضًا شاملًا حول التحضيرات القائمة لمشاركة مجلس التعاون في المعرض، وما تم تحقيقه من خطوات في هذا الخصوص، موضحًا أن الدول الأعضاء تتابع باهتمام كافة التفاصيل، وتبدي حرصها على أن تكون مشاركة مجلس التعاون في المعرض إيجابية وفاعلة، وتحقق الأهداف الإستراتيجية للمشاركة وهي: الإرث الجغرافي والتاريخي، التطلعات، المنجزات، الشراكات الإستراتيجية.

وتم خلال الورشة طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الحدث العالمي، وذلك من خلال عدة جوانب منها الجانب الإداري والمالي واللوجستي والتشغيلي والإعلامي والتسويقي والتقني.

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كما استعرضت الورشة تجارب دول الخليج العربية المشاركة في المعرض, للاستفادة من تجاربهم ومشاركتهم السابقة، وتحضيراتهم القادمة للمشاركة في أكسبو 2020 دبي، وكان في مقدمتها تجربة مملكة البحرين التي تحدثت عنها المدير العام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، وتجربة سلطنه عمان التي تحدث عنها مستشار وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان محسن البلوشي، وتجربة دولة الكويت.

من جانب آخر، أكدت الأمينة العامة المكلفة لاتحاد الغرف الخليجية أماني بو خمسين، أن مشاركة اتحاد الغرف الخليجية في معرض أكسبو 2020 – دبي ما هو إلا فرصه وتجربة جديدة وقيمة للاتحاد، والذي سيسعى بدوره على تحقيق مشاركة متميزة بالمعرض الدولي، الذي يُعد من أهم الفعاليات على المستوى الدولي خاصةً أنه يُعقد للمرة الأولى بدولة عربية.

وأشارت إلى أن ما يبذله جناح مجلس التعاون لدول الخليجي العربية، من اهتمام وحرص يظهر في التركيز على الجوانب التي تبرز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما حققته من نجاحات في مختلف المجالات، وإبراز مكانة مجلس التعاون وعراقته وأهدافه السامية الهادفة في دول المجلس.