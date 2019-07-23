«غرفة دبي» تستعرض تجارب دعم الشباب المواطن

دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها لدعم رؤية الإمارات 2021 لخلق اقتصاد قائم على المعرفة عبر تعزيز دور الشباب المواطن، نظم فريق عمل التوطين التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، ندوة شارك فيها ممثلو القطاع الحكومي والخاص في الدولة وذلك لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة والتجارب الرائدة في تحفيز الشباب المواطن على النمو والتطور في بيئة الأعمال.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على تبني أفضل الممارسات المعتمدة والتجارب الرائدة في تحفيز الشباب المواطن على النمو والتطور في مكان العمل، ودور الشباب المواطن والإماراتيين في تحقيق رؤية الإمارات 2021 لخلق اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير المواهب الإماراتية في القطاع الرقمي، بالإضافة إلى استعراض المؤسسات المشاركة في الندوة أبرز مبادراتهم ونشاطاتهم، لتحفيز دور الشباب المواطن في بيئة الأعمال.

واستعرضت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الندوة أهمية التوطين ودوره الفعال في دعم وتحقيق رؤية الإمارات 2021، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات التي تدعم توظيف الإماراتيين في القطاعين العام والخاص مثل مبادرة توطين التي أطلقت خلال عام 2016 لضمان دخول أكبر عدد من المواطنين إلى سوق العمل وخاصة القطاع الخاص.

وسلط أناملاي تشوكالينقام، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، الضوء على أهمية انخراط الشباب المواطن في القطاع الخاص، مستعرضاً أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الشركة للمواطنين مثل البرنامج الخاص لتأهيل وتدريب الإماراتيين لمدة 3 سنوات ومساعدتهم على تكوين مستقبلهم المهني في مختلف المجالات، بالإضافة إلى برنامج «تميز» لتكريم جهود الموظفين الإماراتيين.

كما واستعرضت الدكتورة علياء السركال، مديرة إدارة أول لتنمية رأس المال البشري في «دو» أبرز المبادرات والبرامج التي تعتمدها دو لدعم وتحفيز الشباب المواطن، وأهمية اعتماد القطاع الخاص في الإمارة، استراتيجية لجذب وتوظيف وتدريب الإماراتيين والاستفادة من خبراتهم.

وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، أن الغرفة تحرص باستمرار على تدريب وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتحسين مهاراتهم وتطويرها للمساهمة في خدمة مجتمع الأعمال في دبي.