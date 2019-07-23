128 شركة بمعرض عيد الأضحى في «غرفة الفجيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن انطلاق معرض عيد الأضحى المبارك الذي تنظمه الغرفة في مركز الفجيرة للمعارض، ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، بمشاركة 128 شركة تجارية من داخل وخارج الدولة، تعرض تشكيلة واسعة من الملابس الجاهزة والمفروشات والساعات والإكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية الجلدية وغيرها من السلع المتنوعة، بأسعار مناسبة.

وأكدت الغرفة أن المعرض يأتي تنظيمه ضمن اهتمامها المتعاظم بالمعارض؛ لأهميتها ودورها في تنشيط حركة التجارة والسياحة والخدمات، فضلاً عن مردودها الإيجابي والفاعل على مجمل الأنشطة الاقتصادية، والترويج للصناعات الوطنية وعقد الصفقات التجارية. وتصاحب المعرض فعاليات ترفيهية ومسابقات لجمهور الزوار، ما يمكّن العائلات من قضاء أوقات ممتعة. ويحظى المعرض بإقبال كبير من الزوار.