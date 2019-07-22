“بلومبرج”: إيران تخزن ملايين من براميل النفط في موانئ الصين

وكالات - الخليج 365

كشف تقرير لـ”بلومبرج” عن أن إيران تخزن ملايين من براميل النفط في موانئ بالصين، في وقت تحاول فيه واشنطن إيصال صادرات طهران النفطية إلى الصفر للضغط عليها من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة إن مليوني طن من النفط الإيراني وصلت إلى الصين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وأشارت إلى أن ناقلات تقوم بتفريغ ملايين البراميل من النفط الإيراني في صهاريج تخزين في الموانئ بالصين، أكبر مستهلكي موارد الطاقة في العالم.

يأتي ذلك بعد مرور نحو شهرين ونصف الشهر على حظر الإدارة الأمريكية شراء النفط الإيراني، ووفقا لمصادر مطلعة فإن هذا لا يعد انتهاكا بالضرورة للعقوبات الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن إيران تخزن النفط في صهاريج تملكها في الصين، وبالتالي لا يعد ذلك انتهاكا للعقوبات، ويتم بيع جزء منه بناء على عقود مقايضة مع شركات صينية، فعلى سبيل المثال يتم بيع النفط مقابل استثمارات لشركات صينية في إيران، وليس واضحا ما إذا كان هذا النوع من التعاملات ينتهك العقوبات.

وعلقت المحللة في شركة FGE الاستشارية في سنغافورة راشيل يو قائلة إن “شحنات النفط الإيراني تتدفق إلى المستودعات الصينية منذ عدة أشهر، وتواصل القيام بذلك على الرغم من زيادة التدقيق، وتخزين النفط بالقرب من المشترين الرئيسيين مفيد جدا، لاسيما إذا تم تخفيف العقوبات في مرحلة ما”.

وتظهر بيانات تتبع السفن أن هناك مزيدا من النفط الإيراني يتجه حاليا إلى صهاريج التخزين في الصين، حيث هناك ما لا يقل عن عشر ناقلات نفط كبيرة، وناقلتين صغيرتين جميعها تبحر حاليا باتجاه الصين أو تتواجد بالقرب من سواحلها، وهذه السفن قادرة على استيعاب أكثر من 20 مليون برميل.

وبالإضافة لصهاريج التخزين يمكن لإيران تخزين النفط في ناقلات في البحر لعدة أشهر، وتقول “بلومبرج” إن إيران استخدمت التخزين العائم من 2012 إلى 2016، حينها كانت تحت وطأة العقوبات الدولية، وعادت إلى هذه الآلية في 2018 مع بدء واشنطن فرض عقوباتها على طهران.