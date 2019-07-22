دبي تستضيف مؤتمر رؤساء التدقيق الداخليين في نوفمبر

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أعلنت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن جيه مايكل جويس جونيور، رئيس مجلس الإدارة المنتخب الجديد للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، سيكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر الثامن للمدققين التنفيذيين الرئيسيين الذي سينعقد في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2019 في دبي.

قال خالد الحليان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة: «سيكون حضور مايكل جويس في أعمال مؤتمر المدققين التنفيذيين الرئيسيين بمثابة اعتراف مهم بجمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجمعية ارتفاعاً في أعداد أعضائها. وسوف يشكل المؤتمر القادم فرصة كبيرة للمدققين الداخليين في المنطقة، لما يشتمل عليه المؤتمر من مواضيع هي في صدارة اهتمامات هذه المهنة اليوم».

وكان مايكل جويس قد انتُخب رئيساً عالمياً لمجلس الإدارة العالمي ببنيته الجديدة للعام 2019-2020 خلال اجتماع العمل السنوي للمعهد والذي تلا أعمال المؤتمر العالمي 2019 للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي انعقد في مدينة أناهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واستقطب أكثر من 3000 شخص من كافة أنحاء العالم. ويرأس جويس الآن مجلس الإدارة العالمي الأول الذي يتألف من 17 عضواً، والذي سيبدأ ولايته في ظل بنية حوكمة جديدة تم تصميمها لضمان كيان عصري، وكفء ومطلع، وملائم، بإمكانه الاستجابة بسرعة للتطورات العالمية، مقارنة بسلفه الذي كان يشتمل على 38 عضواً.

وكان وفد من دولة الإمارات تألف من 40 عضواً برئاسة خالد الحليان وعلي المويجعي قد حضر أعمال المؤتمر العالمي 2019 الذي انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم التهنئة للرئيس الجديد في اجتماع عُقد معه، وتم فيه تقديم هدية تذكارية بالنيابة عن الجمعية. وطلب الوفد منه إلقاء كلمة رئيسية في الدورة الثامنة لمؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي، الذي سينعقد في دبي في الفترة من 20 ولغاية 21 نوفمبر 2019.

وكانت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جمعية غير ربحية، قد تأسست في العام 1995 وهي هيئة معتمدة من المعهد العالمي للمدققين الداخليين الذي يعتبر الداعم والمؤسس المعترف به عالمياً بالنسبة لمهنة التدقيق الداخلي التي يزودها بالمعايير والتوجيه والشهادات. ويضم المعهد 200,000 عضو من أكثر من 190 دولة ومنظمة، في حين تمثل دولة الإمارات نحو 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7000 مدقق داخلي، 22% منهم من المواطنين الإماراتيين.

ويعتبر مؤتمر رؤساء التدقيق الداخليين، المؤتمر الأكثر أهمية على صعيد جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تصميمه خصيصاً لرؤساء التدقيق الداخليين في مجال التدقيق الداخلي، وذلك بهدف تحسين تطورهم المهني ومشاركتهم المعرفة مع أقرانهم. وتمثل هذه المؤتمرات فرصة رائعة لمشاركة الممارسات الجيدة ومناقشة الموضوعات الساخنة والتواصل مع الآخرين.

كما توفر مؤتمرات جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة مهمة، للتواصل مع قادة هذه المهنة الذين يعتبر البعض منهم من الرواد في مجال التدقيق الداخلي، حيث كانت المؤتمرات السابقة قد حظيت بحضور لفيف من أبرز المعنيين بالتدقيق الداخلي من كافة أنحاء العالم.