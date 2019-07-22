الاقتصاد

إلغاء ترخيص فرع شركة تأمين في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قررت هيئة التأمين، إلغاء ترخيص وشطب قيد مركز بيع «آمر/فرع الممزر» التابع لشركة «دار التكافل»، بناء على طلب الشركة بالتوقف نهائياً عن مزاولة النشاط في الفرع.
وبحسب تعميم صادر عن الهيئة؛ وبعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين، وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2017، بشأن تعليمات ترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين وتنظيم أعمالها، وبناء على ما عرضته الإدارة القانونية، قسم المتابعة والتنفيذ، على السلطة المختصة، فقد قررت الهيئة إلغاء مركز بيع «آمر/فرع الممزر» بدبي، التابعة لشركة «دار التكافل» وشطب قيده من سجلات الهيئة، بناء على طلب الشركة بالتوقف نهائياً عن مزاولة النشاط في الفرع، وفقاً للإجراءات المحددة في المادة 8 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2017.

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