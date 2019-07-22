حلول مبتكرة لمعالجة تحديات فتح حساب مصرفي للشركات في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «غرفة دبي»، عن تحقيق إنجازات ملموسة في معالجة تحديات فتح حساب مصرفي والحصول على التمويل لرواد الأعمال وذلك بعد أقل من عام واحد فقط منذ تأسيس مجموعة عمل دراسة التحديات المصرفية للشركات الناشئة برئاسة غرفة تجارة وصناعة دبي التي تأسست العام الماضي، وشملت هذه الإنجازات توفير منصة مبتكرة لتراخيص وحلول الشركات الناشئة المالية، وتعزيز الشراكات بين البيئة الحاضنة للمشاريع الناشئة والمصارف، بالإضافة إلى بروز توجه متزايد للمصارف لتوفير حلول متخصصة لاحتياجات الشركات الناشئة.

تم تشكيل مجموعة العمل برئاسة «غرفة دبي»، والتي شملت مهامها توفير منصة واحدة تجمع جميع الأطراف المعنية من أصحاب الشركات الناشئة والمصارف وجهات ودوائر حكومية وتشريعية معنية بتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الناشئة. وجاء تشكيل هذه المجموعة بعد إطلاق دراسة تحديات فتح حساب مصرفي للشركات الناشئة التي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الدولة ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة «رولاند بيرجر».

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع و المنشآت الصغيرة والمتوسطة: «تعمل وزارة الاقتصاد مع غرفة تجارة وصناعة دبي وكافة الشركاء الإستراتيجيين بالدولة على تعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين والمستثمرين لتحقيق أهداف الإستراتيجية الاقتصادية للدولة ورؤية الإمارات 2021.»

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن المخرجات الإيجابية لمجموعة العمل جاءت لتصب في صالح الشركات الناشئة، لكونها نجحت في تذليل التحديات التي يواجهونها في فتح حسابات مصرفية، واتخذت إجراءات ملموسة لتفعيل التعاون والشراكات بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن غرفة دبي مستمرة في هذه الجهود التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وتهيئ لهم البيئة الملائمة والمحفزة للنجاح والتطور.

ولفت بوعميم إلى أن إنجازات مجموعة العمل لبت احتياجات رواد الأعمال، ورسخت مفهوم الشراكات النوعية بين الشركاء المعنيين للخروج بحلول مبتكرة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة للمشاريع الناشئة، مؤكداً أن غرفة دبي مستمرة في جهودها لترسيخ هذه المكانة، وإطلاق دراسات متخصصة أخرى تعالج التحديات التي تواجهها ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الإمارة.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «تلتزم دبي الذكية بالانضمام إلى جميع الجهود المبذولة لتمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة طريق الابتكار، وتعد شريكاً أساسياً لنا في مهمتنا المتمثلة بقيادة تحول دبي إلى مدينة ذكية متكاملة مستقبلاً، وهي مهمة تجعل من تعزيز الابتكار واحتضان التقنيات الناشئة، وسيلة ضرورية لنا لتحويل الخدمات في جميع أرجاء المدينة إلى ذكية بالكامل.

وأضافت: «نحن منفتحون في تعاوننا مع الجهات الحكومية والخاصة لتحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم، ترجمةً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ويسعدنا العمل مع «غرفة دبي» لإشراك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في خطط دبي المستقبلية».

تسهيل فتح حساب للشركات الناشئة

كشفت مجموعة العمل أن فتح حساب مصرفي للشركات الناشئة ورواد الأعمال بات أكثر سهولة، خصوصاً مع قرب إطلاق مبادرة سيعلن عنها مكتب دبي الذكية بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال والمصارف الإماراتية قريباً، لتأسيس نافذة متطورة تعمل بتقنية «البلوك»تساعد رواد الأعمال في الحصول على رخصة تجارية وفتح حساب مصرفي للشركة، ما سيشكل نقلة نوعية لتسهيل ممارسة الأعمال لرواد الأعمال.