شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - تحليل صباحي - 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط ثبات مستوى المقاومة 6800.00 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -22.06 نقطة ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6800.0 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7000.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6900.00 .