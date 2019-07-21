شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يحققه مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب جيدة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث انهى التداولات عند مستوى 2762 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ نهاية شهر ابريل من العام الحالي، كما تمكن المؤشر من اغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands"، مما يفتح الباب امام المؤشر لمستوى المقاومة 2830 نقطة كمستوى اول، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 2720 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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