كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأحد 21 يوليو، في السوق المصري، بمقدار جنيهين، بالمقارنة بأمس.
وكانت أسعار الذهب، قد انخفضت أمس بمقدار 10 جنيهات.
وكان عيار21 قد سجل الجمعة الماضية، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1425 دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 564 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 658 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 752 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5264 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع في مصر.. وتسجل أكبر حالة تذبذب سعري منذ ٢٠١٦ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.