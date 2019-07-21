أسعار الذهب ترتفع في مصر.. وتسجل أكبر حالة تذبذب سعري منذ ٢٠١٦

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأحد 21 يوليو، في السوق المصري، بمقدار جنيهين، بالمقارنة بأمس.

وكانت أسعار الذهب، قد انخفضت أمس بمقدار 10 جنيهات.

وكان عيار21 قد سجل الجمعة الماضية، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1425 دولار.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 564 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 658 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 752 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5264 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.